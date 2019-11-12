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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-11-12T16:38Z
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РИА Новости

Комарова: вопрос отмены северных льгот решен, но тема иногда всплывает

16:38 12.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Евгений Биятов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноя - РИА Новости. Все точки в вопросе отмены северных льгот давно расставлены, и все ответы даны, однако данная тема иногда всплывает в публичной плоскости, и это вполне нормально, считает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Под северными льготами обычно подразумеваются надбавки и повышающие коэффициенты к зарплате, увеличенные периоды отпусков. Вопрос о возможной отмене таких льгот для северян нередко задается Комаровой как журналистами, так и жителями региона в ходе публичных встреч.
Во время рабочего визита в Югру в конце 2017 года министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял о позиции министерства и правительства РФ, которая заключается в том, что в этой системе ничего менять не нужно. Он также называл вопрос "северных льгот" очень чувствительной темой для жителей. Спустя год Комарова подчеркивала, что необходимости тревожиться по поводу отмены льгот для северян нет, однако всегда нужно держать руку на пульсе.
"Как только возникает тема, мы активно подключаемся, высказываемся, защищаем наше мнение. Это тема, которая нередко поднимается, и казалось, все точки расставлены, все ответы даны. Каждый раз, особенно если это связано с новым электоральным циклом, вопрос выносится на повестку", - сказала губернатор автономного округа на пресс-конференции во вторник.
По ее словам, несмотря на постоянные озвучиваемые позиции властей по данному вопросу, "успокаиваться навсегда" нельзя, так как обстоятельства меняются.
"И нам всегда нужно быть готовыми к тому, чтобы мы примеряли: а как это повлияет на те гарантии, которые предусмотрены в отношении северян, в отношении коренных малочисленных народов Севера, в отношении тех, кто работает на опасных производствах? Совершенно нормальное положение дел, никогда не посчитаю, что этот вопрос лишний", - добавила Комарова.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваРоссияОбщество
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