Комарова: вопрос отмены северных льгот решен, но тема иногда всплывает

Под северными льготами обычно подразумеваются надбавки и повышающие коэффициенты к зарплате, увеличенные периоды отпусков. Вопрос о возможной отмене таких льгот для северян нередко задается Комаровой как журналистами, так и жителями региона в ходе публичных встреч.

"И нам всегда нужно быть готовыми к тому, чтобы мы примеряли: а как это повлияет на те гарантии, которые предусмотрены в отношении северян, в отношении коренных малочисленных народов Севера, в отношении тех, кто работает на опасных производствах? Совершенно нормальное положение дел, никогда не посчитаю, что этот вопрос лишний", - добавила Комарова.