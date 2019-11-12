Завершается ремонт библиотеки в Белеве Тульской области

Ремонт Белевской межпоселенческой библиотеки имени В.А.Жуковского, который начался в июле этого года, подходит к завершению, сообщается на сайте Тульского кремля. Сейчас здание подготовлено к покраске, идет обустройство кровли. В начале ноября будут доставлены и установлены оконные блоки.
"Финансирование ремонтных работ федеральное и частично региональное в рамках мероприятий по празднованию 500-летия Тульского кремля. К концу ноября все работы должны быть закончены", – рассказала начальник сектора культуры администрации Белевского района Валентина Копанова.
Ремонтные работы также ведутся в Белевском художественно-краеведческом музее.