Завершается ремонт библиотеки в Белеве Тульской области

Ремонт Белевской межпоселенческой библиотеки имени В.А.Жуковского, который начался в июле этого года, подходит к завершению, сообщается на сайте Тульского кремля. Сейчас здание подготовлено к покраске, идет обустройство кровли. В начале ноября будут доставлены и установлены оконные блоки.