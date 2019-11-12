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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-11-12T16:32Z
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РИА Новости

Комарова: поддержка нефтяной отрасли нужна для диверсификации экономики

16:32 12.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноя - РИА Новости. Поддержка нефтяной отрасли необходима Ханты-Мансийскому автономному округу для того, чтобы иметь ресурсы и возможности в период диверсификации региональной экономики, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.
"Мы сейчас все решения принимаем, чтобы поддержать нефть, она нам нужна, чтобы в период диверсификации у нас были ресурсы и возможности... Сейчас нужно принимать такие решения, которые помогут отставание, которое мы позволили себе, ликвидировать и идти с опережением навстречу событиям", - сказала Комарова на пресс-конференции во вторник.
Когда более 10 лет назад в Югре приступили к разработке стратегии регионального развития до 2030 года, отметила она, поднимался один из ключевых вопросов, который связан со стереотипом о психологии северян-временщиков, сформировавшимся еще в период освоения округа.
"Вопрос в 2008 году звучал: мы – Югра или мы – вахта? И тогда большинство югорчан сказали: "Мы – Югра". Когда в 2010-2013 годах работали над корректировкой стратегии развития, этот вопрос уже вообще не задавался", - подчеркнула Комарова.
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О том, что автономный округ не намерен отказываться от добычи нефти, губернатор региона говорила в ноябре 2018 года на встрече с иностранными журналистами. Комарова объясняла, что Югра ставит целью диверсификацию этой отрасли, что в свою очередь позволит создать условия для других сфер экономики как региона, так и РФ в целом.
Тем не менее, в правительстве автономного округа признают, что ряд направлений в Югре обладают высоким потенциалом для развития, среди них - обрабатывающий сектор промышленности. Увеличение его доли в структуре валового регионального продукта - одна из актуальных задач властей региона, отмечал ранее заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваРоссияЭкономика
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