Комарова: поддержка нефтяной отрасли нужна для диверсификации экономики

"Мы сейчас все решения принимаем, чтобы поддержать нефть, она нам нужна, чтобы в период диверсификации у нас были ресурсы и возможности... Сейчас нужно принимать такие решения, которые помогут отставание, которое мы позволили себе, ликвидировать и идти с опережением навстречу событиям", - сказала Комарова на пресс-конференции во вторник.