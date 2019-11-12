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РИА Новости

Видеомост Москва – Пекин по итогам саммита БРИКС

16:27 12.11.2019 (обновлено: 16:29 12.11.2019)
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15 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Итоги саммита БРИКС в Бразилиа".
Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА.

К разговору также приглашены:
- эксперты Института Дальнего Востока РАН, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

В Пекине:
- научный сотрудник Академии финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете БЯНЬ Юнцзу;
- эксперт Научно-исследовательского центра международного торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР МЭЙ Синьюй.

13–14 ноября в Бразилиа пройдет 11-й саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС, в котором примут участие лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Тема бразильского председательства: "Экономический рост для инновационного будущего". Этот саммит является своеобразным мостом к председательству России в БРИКС, которое начнется 1 января 2020 года. На полях саммита запланирована встреча российского Президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе видеомоста будут подведены итоги саммита, пойдет речь о перспективных направлениях сотрудничества стран БРИКС. Особое внимание будет уделено российско-китайским отношениям.

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