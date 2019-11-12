Видеомост Москва – Пекин по итогам саммита БРИКС

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15 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Итоги саммита БРИКС в Бразилиа".