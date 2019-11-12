Видеомост Москва – Пекин по итогам саммита БРИКС

Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА.
К разговору также приглашены:
- эксперты Института Дальнего Востока РАН, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
В Пекине:
- научный сотрудник Академии финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете БЯНЬ Юнцзу;
- эксперт Научно-исследовательского центра международного торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР МЭЙ Синьюй.
13–14 ноября в Бразилиа пройдет 11-й саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС, в котором примут участие лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Тема бразильского председательства: "Экономический рост для инновационного будущего". Этот саммит является своеобразным мостом к председательству России в БРИКС, которое начнется 1 января 2020 года. На полях саммита запланирована встреча российского Президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе видеомоста будут подведены итоги саммита, пойдет речь о перспективных направлениях сотрудничества стран БРИКС. Особое внимание будет уделено российско-китайским отношениям.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА.
К разговору также приглашены:
- эксперты Института Дальнего Востока РАН, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
В Пекине:
- научный сотрудник Академии финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете БЯНЬ Юнцзу;
- эксперт Научно-исследовательского центра международного торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР МЭЙ Синьюй.
13–14 ноября в Бразилиа пройдет 11-й саммит неформального межгосударственного объединения БРИКС, в котором примут участие лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки. Тема бразильского председательства: "Экономический рост для инновационного будущего". Этот саммит является своеобразным мостом к председательству России в БРИКС, которое начнется 1 января 2020 года. На полях саммита запланирована встреча российского Президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе видеомоста будут подведены итоги саммита, пойдет речь о перспективных направлениях сотрудничества стран БРИКС. Особое внимание будет уделено российско-китайским отношениям.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/