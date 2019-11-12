Липецкий ТЭК получил паспорт готовности к зиме

Мост через реку Воронеж в Липецке

ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Верхне-Донское управление Ростехнадзора подтвердило готовность теплоэнергетического комплекса Верхне-Донское управление Ростехнадзора подтвердило готовность теплоэнергетического комплекса Липецкой области к предстоящей зиме, выдав администрации региона паспорт о готовности к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.

По распоряжению главы администрации региона Игоря Артамонова подготовка к зиме в Липецкой области началась весной, сразу после окончания предыдущего отопительного сезона.

"На ремонт и профилактику теплосетей, котельных и систем отопления многоквартирных домов из областного бюджета мы направили 1,1 миллиарда рублей. В том числе объем финансирования ремонтных программ основных теплоснабжающих компаний области составил 481,7 миллионов рублей", - прокомментировал РИА Новости губернатор области Игорь Артамонов.

В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона проведены два этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы, влияющие на энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, завершены к 1 сентября. В рамках реализации областной программы капитального ремонта Фондом приведены в надлежащее состояние отопительные системы 137 многоквартирных домов.