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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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РИА Новости

Липецкий ТЭК получил паспорт готовности к зиме

16:27 12.11.2019 (обновлено: 16:28 12.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Верхне-Донское управление Ростехнадзора подтвердило готовность теплоэнергетического комплекса Липецкой области к предстоящей зиме, выдав администрации региона паспорт о готовности к отопительному сезону, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
По распоряжению главы администрации региона Игоря Артамонова подготовка к зиме в Липецкой области началась весной, сразу после окончания предыдущего отопительного сезона.

"На ремонт и профилактику теплосетей, котельных и систем отопления многоквартирных домов из областного бюджета мы направили 1,1 миллиарда рублей. В том числе объем финансирования ремонтных программ основных теплоснабжающих компаний области составил 481,7 миллионов рублей", - прокомментировал РИА Новости губернатор области Игорь Артамонов.

В рамках подготовки к прохождению отопительного сезона проведены два этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы, влияющие на энергоснабжение населения и социально-значимых объектов, завершены к 1 сентября. В рамках реализации областной программы капитального ремонта Фондом приведены в надлежащее состояние отопительные системы 137 многоквартирных домов.
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Фактически тепло в учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения и жилые дома липчан в связи с ранним похолоданием в этом году дали на три недели раньше официального начала отопительного сезона.
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Липецкая областьЖКХОбщество
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