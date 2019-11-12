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РИА Новости

Медведев приехал в Барнаул

16:26 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поезде Новосибирск-Барнаул
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поезде Новосибирск-Барнаул
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул, глава российского правительства приехал из Новосибирска на поезде.
По прибытии в Барнаул премьер проведет рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Медведев провел совещание с чиновниками в поезде
15:45
Медведев провел совещание в поезде
В среду, 13 ноября, в селе Санниково Алтайского края Медведев возглавит совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.
В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр просвещения Ольге Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель президента  в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, главы регионов. Также Медведев планирует осмотреть ряд социальных объектов села.
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Виктор ТоменкоДмитрий МедведевАлтайский крайБарнаулПолитика
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