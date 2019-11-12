Левин назвал идею о "входе по паспорту" в интернет раздражающей общество

Ряд СМИ во вторник сообщил, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет, соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совет Федерации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан.

"Инициатива Ассоциации не является свежей идеей, поскольку подобные предложения неоднократно высказывались ранее. Борьба с криминалом и правонарушениями, совершаемыми с использованием возможностей анонимизации, предоставляемыми интернетом, является актуальной и важной для общества задачей", - сказал Левин журналистам.

При этом он подчеркнул, что при вынесении подобного рода предложений на общественное обсуждение надо учитывать, что сейчас доступ в интернет для частных лиц уже предоставляется либо на основании договора оказания услуг, в котором прописываются паспортные данные абонента, либо на основании подтверждения номера мобильного телефона как для стационарного, так и для мобильного устройства.