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РИА Новости

Левин назвал идею о "входе по паспорту" в интернет раздражающей общество

16:15 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал раздражающей общество идею о введении в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.
Ряд СМИ во вторник сообщил, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет, соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совет Федерации.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан.
"Инициатива Ассоциации не является свежей идеей, поскольку подобные предложения неоднократно высказывались ранее. Борьба с криминалом и правонарушениями, совершаемыми с использованием возможностей анонимизации, предоставляемыми интернетом, является актуальной и важной для общества задачей", - сказал Левин журналистам.
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При этом он подчеркнул, что при вынесении подобного рода предложений на общественное обсуждение надо учитывать, что сейчас доступ в интернет для частных лиц уже предоставляется либо на основании договора оказания услуг, в котором прописываются паспортные данные абонента, либо на основании подтверждения номера мобильного телефона как для стационарного, так и для мобильного устройства.
"Подобного рода непроработанные идеи создают негативную повестку вокруг тематики регулирования интернета и раздражают общество", - отметил глава думского комитета.
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Леонид ЛевинГосдума РФРоссияОбщество
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