В ЯНАО почти 70 семей с детьми расселят из балков в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Почти 70 семей с детьми расселят из балков - специфических северных сооружений - в Почти 70 семей с детьми расселят из балков - специфических северных сооружений - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Заместитель губернатора ЯНАО по строительству Андрей Воронов рассказал о ходе выполнения поставленной губернатором округа Дмитрием Артюховым задачи – расселении миллиона аварийных квадратных метров жилья за ближайшие пять лет. Не остался в стороне и вопрос расселения балков – сооружений, которые фактически не являются жильем и не попадают под жилищные программы. В балках все еще продолжают жить некоторые ямальцы семьями.

"Всего на территории округа находится 393 балка, при этом 159 семей живут в них с несовершеннолетними детьми. Этим летом были приняты специальные законодательные поправки, которые позволили вывести семьи с детьми в первоочередную категорию расселения. В этом году на расселение подали документы 66 семей с детьми, 51 семья уже получила свидетельство на выплату субсидии для покупки жилья в капитальном исполнении. В 2020 году мы планируем расселить из балков 69 семей с несовершеннолетними детьми, в 2021 году – оставшиеся 24 семьи", – приводятся в сообщении слова Воронова.

Чтобы претендовать на субсидию, люди должны представить соответствующие документы или в суде доказать, что они жили в балке долгое время. Временной критерий, утвержденный окружным постановлением в отношении балков, – до 1 января 2012 года. Если семья может подтвердить, что проживала в балке до этого срока и живет сейчас, она может получить выплату.

Окружная столица, по словам Воронова, избавится от бараков не за один год – тут сосредоточена практически четверть от общего объема аварийного фонда округа, и прежде чем сносить дома, нужно построить новые.