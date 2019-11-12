Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-11-12T16:14Z
https://ria.ru/20191112/1560853514.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_529257b8013d67ebe38fe2397f9b1adf.jpg
РИА Новости

В ЯНАО почти 70 семей с детьми расселят из балков в 2020 году

16:14 12.11.2019
12
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Почти 70 семей с детьми расселят из балков - специфических северных сооружений - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Заместитель губернатора ЯНАО по строительству Андрей Воронов рассказал о ходе выполнения поставленной губернатором округа Дмитрием Артюховым задачи – расселении миллиона аварийных квадратных метров жилья за ближайшие пять лет. Не остался в стороне и вопрос расселения балков – сооружений, которые фактически не являются жильем и не попадают под жилищные программы. В балках все еще продолжают жить некоторые ямальцы семьями.
"Всего на территории округа находится 393 балка, при этом 159 семей живут в них с несовершеннолетними детьми. Этим летом были приняты специальные законодательные поправки, которые позволили вывести семьи с детьми в первоочередную категорию расселения. В этом году на расселение подали документы 66 семей с детьми, 51 семья уже получила свидетельство на выплату субсидии для покупки жилья в капитальном исполнении. В 2020 году мы планируем расселить из балков 69 семей с несовершеннолетними детьми, в 2021 году – оставшиеся 24 семьи", – приводятся в сообщении слова Воронова.
Чтобы претендовать на субсидию, люди должны представить соответствующие документы или в суде доказать, что они жили в балке долгое время. Временной критерий, утвержденный окружным постановлением в отношении балков, – до 1 января 2012 года. Если семья может подтвердить, что проживала в балке до этого срока и живет сейчас, она может получить выплату.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
23 октября, 13:57Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО объявил об увеличении регионального материнского капитала
Окружная столица, по словам Воронова, избавится от бараков не за один год – тут сосредоточена практически четверть от общего объема аварийного фонда округа, и прежде чем сносить дома, нужно построить новые.
Так, в Салехарде в скором времени на правом берегу реки Шайтанки развернется комплексная застройка. Ее площадь – 250 тысяч квадратных метров жилья. Здесь построят 5600 квартир. Дома будут переменной этажности – 6-8 этажей. Инфраструктура продумана. Сейчас на этой территории достраивается детский сад, позже будет построен еще один и две школы: на 800 и 1275 мест. Микрорайон проектируется с учетом того, чтобы у каждой квартиры было свое машиноместо, уточняют власти.
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округСалехардОбщество
Рекомендуем
Мост через реку Воронеж в Липецке
Липецкий ТЭК получил паспорт готовности к зиме
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Участники фестиваля Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" любимым фестивалем
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Комарова: вопрос отмены северных льгот решен, но тема иногда всплывает
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Комарова: поддержка нефтяной отрасли нужна для диверсификации экономики
Ноутбук
Ситуационный центр губернатора Ленинградской области расширит функционал
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Россия и Белоруссия углубят взаимодействие в сфере здравоохранения
Тушение лесных пожаров
Минприроды намерено сократить скорость реагирования при тушении пожаров
Участники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
ООН призвала власти Ливана ускорить формирование правительства
Вид на Пресненский район
Столичные заводы в полтора раза увеличили производство металлоизделий
Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Доверие к Зеленскому на Украине снизилось почти до 60%, показал опрос
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума поддержала проект о единых условиях электронной записи в детсады
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового главу Полтавской областной госадминистрации
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о поэтапном введении маркировки лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
Лента новостейМолния