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2019-11-12T16:11Z
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РИА Новости

В Подмосковье стали меньше жаловаться на парковки на газонах

16:11 12.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобильная парковка во дворе жилого дома
Автомобильная парковка во дворе жилого дома
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Московской области подвели итоги работы портала "Добродел" с 1 по 7 ноября. Так, уменьшилось число жалоб на портале "Добродел" по некоторым направлениям, сообщил телеканал "360".
Больше всего количество обращений снизилось в таких категориях, как парковки на газонах, освещение на детских площадках и уборка общественных пространств. Отмечается и положительная тенденция в теме ремонта дорог и тротуаров.
По мнению главы Подмосковья Андрея Воробьева, такие темпы работы нужно сохранить. В этом вопросе могут помочь центры управления регионом (ЦУРы). Их открыли уже в 23 муниципалитетах.
"Наши ЦУРы в городах создавались для результативной работы", – заявил Воробьев.
Также губернатор Московской области поручил главам муниципалитетов подготовиться к жалобам по поводу отопления. Для этого необходимо выработать алгоритм работы с коммунальщиками.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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