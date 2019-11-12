В Подмосковье стали меньше жаловаться на парковки на газонах

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Московской области подвели итоги работы портала "Добродел" с 1 по 7 ноября. Так, уменьшилось число жалоб на портале "Добродел" по некоторым направлениям, сообщил телеканал "360".

Больше всего количество обращений снизилось в таких категориях, как парковки на газонах, освещение на детских площадках и уборка общественных пространств. Отмечается и положительная тенденция в теме ремонта дорог и тротуаров.

По мнению главы Подмосковья Андрея Воробьева, такие темпы работы нужно сохранить. В этом вопросе могут помочь центры управления регионом (ЦУРы). Их открыли уже в 23 муниципалитетах.

"Наши ЦУРы в городах создавались для результативной работы", – заявил Воробьев.