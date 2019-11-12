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РИА Новости

Госдума поддержала проект о порядке оказания соцподдержки учителям в селах

16:07 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в порядок предоставления социальной поддержки учителям, работающим в сельской местности.
В пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно части 8 статьи 47 федерального закона "Об образовании в РФ", педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. В пояснительной записке уточняется, что размер, условия и порядок возмещения таких расходов учителям федеральных образовательных организаций устанавливаются правительством РФ, а региональных и муниципальных – законодательством субъектов.
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Добавляется, что в то же время руководителям и замруководителей региональных и муниципальных образовательных организаций предусмотренные педагогическим работникам соцгарантии и соцподдержка предоставляются в порядке, установленном правительством России.
"С учетом разграничения полномочий между федеральными и региональными органами власти, законопроектом предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов федерации полномочия по установлению порядка компенсации расходов на оказание социальной поддержки в отношении руководителей и заместителей руководителей региональных и муниципальных образовательных организаций. Соответствующие изменения предлагается внести в часть 7 статьи 51 и часть 4 статьи 52 ФЗ "Об образовании в РФ", - говорится в документе.
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