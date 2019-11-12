Госдума поддержала проект о порядке оказания соцподдержки учителям в селах

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в порядок предоставления социальной поддержки учителям, работающим в сельской местности.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно части 8 статьи 47 федерального закона "Об образовании в РФ", педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. В пояснительной записке уточняется, что размер, условия и порядок возмещения таких расходов учителям федеральных образовательных организаций устанавливаются правительством РФ, а региональных и муниципальных – законодательством субъектов.

Добавляется, что в то же время руководителям и замруководителей региональных и муниципальных образовательных организаций предусмотренные педагогическим работникам соцгарантии и соцподдержка предоставляются в порядке, установленном правительством России.