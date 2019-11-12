Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:05Z
https://ria.ru/20191112/1560852913.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155717/76/1557177600_0:0:1125:633_1036x0_80_0_0_68b671c940665905cfa10e2f9896511c.jpg
РИА Новости

Минприроды намерено сократить скорость реагирования при тушении пожаров

16:05 12.11.2019
67
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ОДИНЦОВО (Московская область), 12 ноя - РИА Новости. Скорость реагирования на лесные пожары должна сократиться до нормативных трех часов, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во вторник.

"Фактически у нас не всегда получается сейчас (выполнять норматив реакции на пожар в течение трех часов - ред), у нас очень много техники задействовано на территории той или иной чрезвычайной ситуации. Иногда просто физически не хватает ни самолетов, ни вертолетов, чтобы сделать переброску. Нужна эффективность. Хорошо, что это понимаем и мы, и МЧС", - сказал Кобылкин.

Он также пояснил, как будет меняться система охраны лесов от пожаров.
"Речь идет об эффективности использования наземной группировки и воздушной группировки. У нас, если посмотреть всю эволюцию, с 2012 года по сегодняшний день около 100 единиц авиапарка практически не стало, потому что нет возможности сегодня в таком количестве самолеты и вертолеты содержать. На сегодняшний день "Авиалесоохрана" имеет приставку "авиа", но не имеет самой воздушной группировки", - сказал министр.
Гроза
8 ноября, 16:32
В России почти вдвое выросла доля лесных пожаров от гроз
По его мнению, прежде чем приобретать какую-то технику для "Авиалесоохраны", надо понимать, что для этого нужны базы, подготовки.
"Работа проходит в течение пяти-шести месяцев, то есть в течение пяти-шести месяцев содержать штат людей, авиатехнику, десант и потом думать, что остальные шесть месяцев делать этим ребятам. Это нецелесообразно, потому родилась история не дублировать функции МЧС, а передать эти функции МЧС с тем, чтобы десант был загружен все 12 месяцев", - сказал Кобылкин.
Он уточнил, что в следующем году новая система не заработает.
"Но мы уже создали совместную рабочую группу для оперативности принятия решений для заброски десанта силами МЧС, их самолетами и вертолетами в течение нормативов - в течение трех часов обнаружения точки пожара, а не как сегодня иногда происходит - три дня, четыре дня, пять дней", - уточнил министр.
Коала
8 ноября, 16:11
В австралийском заповеднике при лесных пожарах погибли более половины коал
210020
Обсудить 1
Министерство природных ресурсов и экологии РФБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"МЧС РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобильная парковка во дворе жилого дома
В Подмосковье стали меньше жаловаться на парковки на газонах
Дикий слон по кличке Ладен в лесном массиве Ронгджули в индийском штате Ассам
В Индии поймали слона по кличке бен Ладен, убившего пять человек
Туристы на Красной площади в Москве
Ростуризм: средний чек иностранного туриста в России должен вырасти вдвое
Салехард
В ЯНАО почти 70 семей с детьми расселят из балков в 2020 году
Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Костромской губернатор поручил подготовиться ко второй волне паводка
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Ленинградской области пожар вспыхнул рядом с территорией Северной ТЭЦ
Мост через реку Воронеж в Липецке
Липецкий ТЭК получил паспорт готовности к зиме
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генсек ШОС рассказал о способе борьбы с наркотиками в Афганистане
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума поддержала проект о единых условиях электронной записи в детсады
Банкоматы Сбербанка
Сбербанк не сможет до конца года подключиться к системе быстрых платежей
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
Участники фестиваля Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве
Москвичи назвали "Путешествие в Рождество" любимым фестивалем
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
Левин назвал идею о "входе по паспорту" в интернет раздражающей общество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
18:07Могерини назвала сотрудничество с НАТО важным для безопасности
18:04Грызлов: размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо
18:02Минфин рассказал о ходе разработки закона о льготах для проектов в Арктике
Лента новостейМолния