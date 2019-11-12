Минприроды намерено сократить скорость реагирования при тушении пожаров

ОДИНЦОВО (Московская область), 12 ноя - РИА Новости. Скорость реагирования на лесные пожары должна сократиться до нормативных трех часов, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во вторник.
"Фактически у нас не всегда получается сейчас (выполнять норматив реакции на пожар в течение трех часов - ред), у нас очень много техники задействовано на территории той или иной чрезвычайной ситуации. Иногда просто физически не хватает ни самолетов, ни вертолетов, чтобы сделать переброску. Нужна эффективность. Хорошо, что это понимаем и мы, и МЧС", - сказал Кобылкин.
Он также пояснил, как будет меняться система охраны лесов от пожаров.
"Речь идет об эффективности использования наземной группировки и воздушной группировки. У нас, если посмотреть всю эволюцию, с 2012 года по сегодняшний день около 100 единиц авиапарка практически не стало, потому что нет возможности сегодня в таком количестве самолеты и вертолеты содержать. На сегодняшний день "Авиалесоохрана" имеет приставку "авиа", но не имеет самой воздушной группировки", - сказал министр.
8 ноября, 16:32В России почти вдвое выросла доля лесных пожаров от гроз
По его мнению, прежде чем приобретать какую-то технику для "Авиалесоохраны", надо понимать, что для этого нужны базы, подготовки.
"Работа проходит в течение пяти-шести месяцев, то есть в течение пяти-шести месяцев содержать штат людей, авиатехнику, десант и потом думать, что остальные шесть месяцев делать этим ребятам. Это нецелесообразно, потому родилась история не дублировать функции МЧС, а передать эти функции МЧС с тем, чтобы десант был загружен все 12 месяцев", - сказал Кобылкин.
Он уточнил, что в следующем году новая система не заработает.
"Но мы уже создали совместную рабочую группу для оперативности принятия решений для заброски десанта силами МЧС, их самолетами и вертолетами в течение нормативов - в течение трех часов обнаружения точки пожара, а не как сегодня иногда происходит - три дня, четыре дня, пять дней", - уточнил министр.