Минприроды намерено сократить скорость реагирования при тушении пожаров

ОДИНЦОВО (Московская область), 12 ноя - РИА Новости. Скорость реагирования на лесные пожары должна сократиться до нормативных трех часов, сообщил журналистам глава Скорость реагирования на лесные пожары должна сократиться до нормативных трех часов, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин во вторник.

"Фактически у нас не всегда получается сейчас (выполнять норматив реакции на пожар в течение трех часов - ред), у нас очень много техники задействовано на территории той или иной чрезвычайной ситуации. Иногда просто физически не хватает ни самолетов, ни вертолетов, чтобы сделать переброску. Нужна эффективность. Хорошо, что это понимаем и мы, и МЧС", - сказал Кобылкин.

Он также пояснил, как будет меняться система охраны лесов от пожаров.

"Речь идет об эффективности использования наземной группировки и воздушной группировки. У нас, если посмотреть всю эволюцию, с 2012 года по сегодняшний день около 100 единиц авиапарка практически не стало, потому что нет возможности сегодня в таком количестве самолеты и вертолеты содержать. На сегодняшний день "Авиалесоохрана" имеет приставку "авиа", но не имеет самой воздушной группировки", - сказал министр.

По его мнению, прежде чем приобретать какую-то технику для "Авиалесоохраны", надо понимать, что для этого нужны базы, подготовки.

"Работа проходит в течение пяти-шести месяцев, то есть в течение пяти-шести месяцев содержать штат людей, авиатехнику, десант и потом думать, что остальные шесть месяцев делать этим ребятам. Это нецелесообразно, потому родилась история не дублировать функции МЧС, а передать эти функции МЧС с тем, чтобы десант был загружен все 12 месяцев", - сказал Кобылкин.

Он уточнил, что в следующем году новая система не заработает.