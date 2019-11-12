В Подмосковье три человека погибли в ДТП с фурой

"Сегодня примерно в 15.00 на 540 километре автодороги А-108 МБК в районе населенного пункта Решоткино Клинского городского округа произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и легковушки. В результате ДТП трое человек, находившихся в легковой автомашине, погибли", - рассказали в пресс-службе.