В Подмосковье три человека погибли в ДТП с фурой

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фура и легковушка столкнулись недалеко от поселения Решоткино в Подмосковье, три пассажира легковой машины погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
"Сегодня примерно в 15.00 на 540 километре автодороги А-108 МБК в районе населенного пункта Решоткино Клинского городского округа произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и легковушки. В результате ДТП трое человек, находившихся в легковой автомашине, погибли", - рассказали в пресс-службе.