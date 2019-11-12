Президент Молдавии предложил парламенту выбрать нового кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге во вторник предложил Соцпартии и блоку ACUM вместе выбрать нового кандидата на должность премьер-министра.

Парламент Молдавии на заседании во вторник отправил в отставку правительство Майи Санду . Поводом послужило принятое ранее решение премьера взять на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора. Соцпартия Молдавии сочла это решение незаконным и нарушающим соглашение о сотрудничестве между социалистами и блоком ACUM, поэтому 8 ноября выдвинула правительству вотум недоверия.

"Мы наблюдаем политический кризис, и нужно срочно принять меры, чтобы он не стал социально-экономическим. Я считаю жизненно важным, чтобы действующее парламентское большинство шло дальше вместе и предложило нового кандидата в премьеры, которого я немедленно одобрю", - сказал Додон.

Президент пригласил фракции в среду, 13 ноября, прийти на консультации, чтобы обсудить выход из кризиса. Он не исключает, что новая кандидатура может быть одобрена парламентом уже в начале следующей недели. По его словам, Соцпартия пока не обсуждала возможные кандидатуры и ждет предложений от блока ACUM, но Санду снова стать премьером не сможет.

"Если депутаты блока ACUM не захотят избежать досрочных выборов, то я возьму на себя ответственность и предложу политически независимого кандидата в премьеры, который сможет профессионально управлять страной", - заявил Додон.

По его мнению, отставка правительства была спровоцирована Санду, "чтобы отвлечь внимание от провальных социально-экономических политик".