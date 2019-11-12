Генсек ШОС рассказал о способе борьбы с наркотиками в Афганистане

ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Борьба с наркотрафиком в Борьба с наркотрафиком в Афганистане требует не только правоохранительных мер, но и улучшения условий в сельскохозяйственном секторе, создания выгодных альтернатив производству наркотиков и необходимой логистической инфраструктуры, заявил РИА Новости во вторник генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Если мы говорим о борьбе с наркотиками (в Афганистане – ред.), то обычно смотрим через призму полицейских мер, то есть (с точки зрения действий – ред.) правоохранительных органов, чтобы выявить, задержать, пресечь. Но ведь вопрос стоит о том, что должна быть альтернатива производству наркотиков, (афганские – ред.) крестьяне должны получать заработок", - отметил Норов.

Он добавил, что "сейчас, конечно, и правительство Афганистана, и международные организации, ряд стран оказывают содействие в этом вопросе, допустим, по выращиванию шафрана, но проблема в том, что везде и всюду шафран не посадишь".

Норов обратил внимание на то, что "в некоторых странах АСЕАН они сумели за счет выращивания альтернативной сельскохозяйственной продукции прекратить производство наркотиков".

"В следующем году Камбоджа будет председательствовать в специальной структуре АСЕАН по борьбе с наркотиками, она же одновременно является партнером по диалогу ШОС, и мы хотим сотрудничать и провести совместное мероприятие (по обмену опытом в борьбе с наркотиками - ред.), генеральный секретарь АСЕАН поддержал эту инициативу", - подчеркнул Норов.

Вместе с тем он отметил, что правоохранительные органы ряда стран ежегодно проводят мероприятия по уничтожению посевов опиумного мака, "но проблему это не решает, ее решает альтернатива".