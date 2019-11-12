Столичные заводы в полтора раза увеличили производство металлоизделий

"Москва — это не только центр инновационного производства, но и в прямом смысле промышленная кузница для многих отраслей экономики. И речь не только о столичных нуждах, но и о федеральных клиентах. Так, например, городские предприятия производят металлические конструкции для строительства метро, продукцию для сборки уличных сцен и подиумов и даже для российской авиакосмической промышленности. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий Москвы, производящих готовые металлические изделия, растут. В январе-июне 2019 года они составили 1,8 миллиарда рублей, а среднемесячная заработная плата в январе-августе увеличилась почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 81,2 тысячи рублей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.