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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-11-12T15:58Z
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РИА Новости

Столичные заводы в полтора раза увеличили производство металлоизделий

15:57 12.11.2019 (обновлено: 15:58 12.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Пресненский район
Вид на Пресненский район
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Предприятия Москвы за три квартала 2019 года почти в полтора раза увеличили производство изделий из металла, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Как рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, рост производства металлоконструкций к аналогичному периоду прошлого года составил 48,7%, а в абсолютном выражении было отгружено продукции на 238,1 миллиарда рублей.
"Москва — это не только центр инновационного производства, но и в прямом смысле промышленная кузница для многих отраслей экономики. И речь не только о столичных нуждах, но и о федеральных клиентах. Так, например, городские предприятия производят металлические конструкции для строительства метро, продукцию для сборки уличных сцен и подиумов и даже для российской авиакосмической промышленности. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий Москвы, производящих готовые металлические изделия, растут. В январе-июне 2019 года они составили 1,8 миллиарда рублей, а среднемесячная заработная плата в январе-августе увеличилась почти на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 81,2 тысячи рублей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
По данным пресс-службы, за период с января по сентябрь 2019 доля Москвы в общем объеме отгруженной продукции готовых металлоизделий в России достигла 14,8%. В столице в этой сфере работают 13 крупных и средних предприятий.
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