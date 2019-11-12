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РИА Новости

Первым делом вертолеты: девушка-авиационный техник

15:57 12.11.2019
380
Ане Вдовиной 20 лет, и она работает техником в Московском авиационном центре. Несмотря на свой юный возраст, она проверяет исправность приборов вертолетов перед дежурствами и считает это делом своей жизни.
900000
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Московский авиационный центр
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