Первым делом вертолеты: девушка-авиационный техник

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Ане Вдовиной 20 лет, и она работает техником в Московском авиационном центре. Несмотря на свой юный возраст, она проверяет исправность приборов вертолетов перед дежурствами и считает это делом своей жизни.