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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-11-12T15:55Z
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РИА Новости

На выставке "ИНФОТЕХ-2019" в Тюмени представят отечественные ИТ-инновации

15:55 12.11.2019
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© Depositphotos / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени
© Depositphotos / feanaro
ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Инновационные решения от ведущих российских ИТ-компаний будут представлены на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019" 13 и 14 ноября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Ежегодно это событие собирает более 2000 участников, среди которых эксперты в области развития цифровых технологий, руководители крупных региональных и федеральных ИТ-компаний.
Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, за время своего существования форум "ИНФОТЕХ" вышел далеко за пределы региона. На этой площадке собираются профессионалы в области цифровых технологий, а на выставке можно увидеть инновационные решения от ведущих российских ИТ-компаний.
"В этом году главной темой для обсуждения станет национальная программа "Цифровая экономика". Регионы поделятся успешными практиками по ее реализации, в частности по таким направлениям как цифровые технологии, кадры, ИТ-технологии в государственном управлении, информационная безопасность", – сообщил глава региона.
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Губернатор примет участие в панельной дискуссии "Импортозамещение в цифре". Среди ее участников - представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Государственной думы и крупнейших корпораций в сфере ИТ. Модератором выступит учредитель фонда развития цифровой экономики "Цифровые платформы" Владимир Румянцев
В пресс-службе уточнили, что на главной площадке форума Александр Моор наградит победителей регионального чемпионата по программированию и робототехнике на кубок губернатора, который ежегодно проходит среди школьников и студентов Тюменской области.
С участием главы региона состоится совместное заседание комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и экспертного совета ГД по развитию радиоэлектронной промышленности на тему "Взаимодействие предприятий высокотехнологичной промышленности с регионами в контексте реализации национальных проектов".
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Тюменская областьАлександр Моор
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