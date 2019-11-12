На выставке "ИНФОТЕХ-2019" в Тюмени представят отечественные ИТ-инновации

ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Инновационные решения от ведущих российских ИТ-компаний будут представлены на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019" 13 и 14 ноября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Ежегодно это событие собирает более 2000 участников, среди которых эксперты в области развития цифровых технологий, руководители крупных региональных и федеральных ИТ-компаний.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор , за время своего существования форум "ИНФОТЕХ" вышел далеко за пределы региона. На этой площадке собираются профессионалы в области цифровых технологий, а на выставке можно увидеть инновационные решения от ведущих российских ИТ-компаний.

"В этом году главной темой для обсуждения станет национальная программа "Цифровая экономика". Регионы поделятся успешными практиками по ее реализации, в частности по таким направлениям как цифровые технологии, кадры, ИТ-технологии в государственном управлении, информационная безопасность", – сообщил глава региона.

Губернатор примет участие в панельной дискуссии "Импортозамещение в цифре". Среди ее участников - представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Государственной думы и крупнейших корпораций в сфере ИТ. Модератором выступит учредитель фонда развития цифровой экономики "Цифровые платформы" Владимир Румянцев

В пресс-службе уточнили, что на главной площадке форума Александр Моор наградит победителей регионального чемпионата по программированию и робототехнике на кубок губернатора, который ежегодно проходит среди школьников и студентов Тюменской области.