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РИА Новости

В Николо-Жупани реставрируют старинную усадьбу генерала Мирковича

15:55 12.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Лобготт Пипзам / Усадьба генерала А.Я. Мирковича в селе Николо-Жупань Тульской области
Усадьба генерала А.Я. Мирковича в селе Николо-Жупань Тульской области
CC BY-SA 4.0 / Лобготт Пипзам /
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В селе Николо-Жупань Тульской области проходит реставрация стариной усадьбы генерала А.Я.Мирковича. Реставрация приурочена к 500-летию Тульского кремля. Общая стоимость реконструкции памятника архитектуры составит 46 миллионов рублей, сообщается на портале "Тульский-кремль.рф".

На данный момент завершается монтаж кровли и восстановление фасада, в ближайших планах – внутренние работы. После реконструкции в одной из комнат здания будет музей, посвященный Отечественной войне 1812 года, в которой принимал участие хозяин дома Александр Миркович. Во второй комнате разместят экспозицию, посвященную советским литераторам, которые гостили здесь в 1930-х годах: тогда усадьба была домом отдыха писателей.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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