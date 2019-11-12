В Николо-Жупани реставрируют старинную усадьбу генерала Мирковича

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В селе Николо-Жупань Тульской области проходит реставрация стариной усадьбы генерала А.Я.Мирковича. Реставрация приурочена к 500-летию Тульского кремля. Общая стоимость реконструкции памятника архитектуры составит 46 миллионов рублей, сообщается на портале "Тульский-кремль.рф".



На данный момент завершается монтаж кровли и восстановление фасада, в ближайших планах – внутренние работы. После реконструкции в одной из комнат здания будет музей, посвященный Отечественной войне 1812 года, в которой принимал участие хозяин дома Александр Миркович. Во второй комнате разместят экспозицию, посвященную советским литераторам, которые гостили здесь в 1930-х годах: тогда усадьба была домом отдыха писателей.