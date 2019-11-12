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РИА Новости

В Южной Корее завели дело против российских бейсджамперов

15:50 12.11.2019 (обновлено: 15:55 12.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Южной Корее
Сотрудник полиции в Южной Корее
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник полиции в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 12 ноя – РИА Новости. Двое россиян обвиняются в незаконном проникновении после прыжков с парашютом с крыш небоскребов в Пусане в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
По данным властей, 10 ноября примерно в 13.30 (9.30 мск) двое мужчин по очереди спрыгнули с парашютом с крыши 42-этажного отеля в популярном туристическом районе Хэундэ и приземлились в стороне железнодорожных путей. После сообщений от местных жителей полиция начала расследование и допросила мужчин.
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"Подозреваемые заявили, что не знали, что в Южной Корее подниматься на крышу - преступление, однако это явное незаконное проникновение. Прыжки с крыши зданий являются своего рода спортом и не могут быть наказуемы, если не принесли вреда другим людям, однако это опасное поведение в самом центре город, поэтому мы решили выдвинуть обвинения", - заявили в полиции города Пусан.
Мужчины совершили уже несколько прыжков в Пусане. Вечером 9 ноября один из них проник на верх 40-этажного здания в том же районе и спрыгнул, приземлившись на крышу гипермаркета неподалеку. Видео своих прыжков россияне загружали в социальные сети, называя себя "артистами бейсджампинга".
Бейсджампингом называют прыжки со специальным парашютом с фиксированных объектов, таких как здания, антенны, мосты и другие высотные объекты. Этот вид прыжков является одним наиболее экстремальных видов спорта, так как прыжки производятся с малой высоты и требуют мастерского управления парашютом.
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В своих аккаунтах российские бейсджамперы уже несколько лет выкладывают фотографии прыжков с различных зданий, стен и заводов по всему миру. Полиция предполагает, что они приехали в Пусан с конечной целью спрыгнуть со 101-этажного жилого комплекса LCT в центре города высотой 413 метров. Мужчины даже успели посетить комплекс, чтобы разведать пути проникновения на его крышу.
Так как россияне пробирались на крыши зданий, не получив разрешения у администрации, при этом их действия могли вызвать угрозу безопасности жителей, их обвинили в незаконном проникновении. Заведено уголовное дело без задержания, однако подозреваемым на 10 дней запрещен выезд из страны. Отмечается, что входы на крыши зданий были открыты, так как это является одним из путей спасения при пожаре.
В случае незаконного проникновения южнокорейское законодательство предусматривает наказание в размере штрафа до 5 миллионов вон (примерно 4,2 тысячи долларов) или заключение сроком до 3 лет. Предположительно, россиянам позволят вернуться на родину после соответствующего наказания.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмЮжная КореяПусанВ мире
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