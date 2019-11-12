Перформанс "Слепые в большом городе" получил две награды Eventiada IPRA

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Перформанс, в основу которого лег проект , стал обладателем двух наград премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2019. На церемонии, прошедшей во вторник в пресс-центре МИА "Россия сегодня", он был удостоен высшей награды в номинации "Лучший социальный проект". Перформанс также отмечен наградой в специальной номинации – "За продвижение новых инструментов коммуникаций для развития способности к эмпатии". Перформанс, в основу которого лег проект РИА Новости в формате виртуальной реальности "Слепые в большом городе"стал обладателем двух наград премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2019. На церемонии, прошедшей во вторник в пресс-центре МИА "Россия сегодня", он был удостоен высшей награды в номинации "Лучший социальный проект". Перформанс также отмечен наградой в специальной номинации – "За продвижение новых инструментов коммуникаций для развития способности к эмпатии".

Победивший VR-перформанс состоялся в январе в Государственном музее–культурном центре "Интеграция" им. Н.А. Островского. Его гости – блогеры и представители СМИ – приняли участие в необычном спектакле в темноте, подготовленном командой спецпроектов ГМКЦ. Сценарий был продуман в соответствии с логикой и сюжетными линиями VR-истории. Это позволило создать единое смысловое и эмоциональное пространство всего спектакля и наиболее полно продемонстрировать возможности синергии журналистики, перформанса и технологий.

""Слепые в большом городе" – очень важный для нас проект. Он стал вызовом во всех смыслах. И в жанровом, поскольку мы попытались сделать классический репортаж в совершенно новом формате. И в техническом: мы впервые использовали видео в виртуальном пространстве. И в смысловом, ведь мы попытались показать визуально то, что визуально показать невозможно в принципе – мир незрячего человека. И для нас очень важно, что такой сложный, комплексный проект был высоко оценён профессиональным сообществом", – отметила, принимая награду, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

В проекте "Слепые в большом городе" VR-технология сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.

Проект "Слепые в большом городе" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play . Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные.

Eventiada IPRA Golden World Awards – крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций. С 2011 года ею отмечаются лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний. Премия является региональным этапом IPRA Golden World Awards (GWA) – глобального конкурса, проводимого с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA). В сентябре этого года VR-проект "Слепые в большом городе" был удостоен международной премии IPRA Golden World Awards 2019 в категории "Интеграция традиционных и новых СМИ".

Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards выступают КГ "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Премия проходит в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ, международным информационным агентством "Россия сегодня", ИД "Комсомольская правда", Sostav.ru и национальными ассоциациями в области коммуникаций: Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Ассоциацией компаний коммуникационных консультантов Белоруссии, Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС),Российской Ассоциацией по связям c общественностью (РАСО), Armenian PR Association (APRA), Azerbaijan Public Relations Association (APRA), Baku School of Public Relations, Bulgarian Association of PR Agencies (BAPRA), the Croatian Association for Public Relations (HUOJ), Estonian Public Relations Association (EPRA), the Finnish Association of Marketing, Technology and Creativity (MTL), Hungarian PR Association (MPRS), Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP), Polish Public Relations Association (PSPR) и Romanian Public Relationa Association (ARRP).