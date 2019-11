Перформанс "Слепые в большом городе" получил две награды Eventiada IPRA

Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards выступают КГ "Орта", Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Премия проходит в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ, международным информационным агентством "Россия сегодня", ИД "Комсомольская правда", Sostav.ru и национальными ассоциациями в области коммуникаций: Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Ассоциацией компаний коммуникационных консультантов Белоруссии, Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС),Российской Ассоциацией по связям c общественностью (РАСО), Armenian PR Association (APRA), Azerbaijan Public Relations Association (APRA), Baku School of Public Relations, Bulgarian Association of PR Agencies (BAPRA), the Croatian Association for Public Relations (HUOJ), Estonian Public Relations Association (EPRA), the Finnish Association of Marketing, Technology and Creativity (MTL), Hungarian PR Association (MPRS), Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP), Polish Public Relations Association (PSPR) и Romanian Public Relationa Association (ARRP).