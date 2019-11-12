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РИА Новости

Медведев провел совещание в поезде

15:45 12.11.2019 (обновлено: 16:51 12.11.2019)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
На встрече присутствовали зампред правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств, а также генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
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"Можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай", — обратился к собравшимся Медведев.
Глава правительства отметил, что всем участникам совещания принесли одинаковые подстаканники, однако чай Медведеву налили другой.
"У меня зеленый, а у всех черный… Ладно, будьте здоровы. На улице холодно", — заключил он.
Правительство традиционно осенью рассматривает инвестпрограмму и финансовый план "Российских железных дорог" на следующий год или ближайшую трехлетку.
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На встрече с премьером Дитрих рассказал, что на развитие инфраструктуры РЖД в 2020-2022 годах планируется направить свыше триллиона рублей, на их обновление — почти 900 миллиардов рублей, на подвижной состав — 488 миллиардов. Также министр обратился к Медведеву с просьбой поддержать решение вопроса о компенсации РЖД накопившегося дефицита средств на инфраструктуру в пригородном сообщении, который к 2022 году достигнет 47 миллиардов рублей.
В ответ на это премьер сказал, что правительство сделало многое для повышения качества услуг российских железных дорог, проведения гибкой тарифной политики и окупаемости перевозок. По итогам этого года прогнозируются рекордные показатели числа пассажиров: почти 1,2 миллиарда человек.
По прибытии в Барнаул Медведев отправился на рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
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РоссияОлег БелозеровЕвгений ДитрихДмитрий МедведевРЖДПолитика
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