Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД

"Можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай", — обратился к собравшимся Медведев.

Глава правительства отметил, что всем участникам совещания принесли одинаковые подстаканники, однако чай Медведеву налили другой.

"У меня зеленый, а у всех черный… Ладно, будьте здоровы. На улице холодно", — заключил он.

Правительство традиционно осенью рассматривает инвестпрограмму и финансовый план "Российских железных дорог" на следующий год или ближайшую трехлетку.

На встрече с премьером Дитрих рассказал, что на развитие инфраструктуры РЖД в 2020-2022 годах планируется направить свыше триллиона рублей, на их обновление — почти 900 миллиардов рублей, на подвижной состав — 488 миллиардов. Также министр обратился к Медведеву с просьбой поддержать решение вопроса о компенсации РЖД накопившегося дефицита средств на инфраструктуру в пригородном сообщении, который к 2022 году достигнет 47 миллиардов рублей.

В ответ на это премьер сказал, что правительство сделало многое для повышения качества услуг российских железных дорог, проведения гибкой тарифной политики и окупаемости перевозок. По итогам этого года прогнозируются рекордные показатели числа пассажиров: почти 1,2 миллиарда человек.