Госдума поддержала проект о штрафах за спекуляции с билетами на мероприятия

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации.

Законопроектом, в частности, предлагается установить административную ответственность за реализацию билетов не уполномоченным лицом, по цене, превышающей стоимость, указанной на билете, а также билетов, содержащих исправления. В качестве меры административной ответственности законопроектом предлагается установить штраф для граждан - от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 400 тысяч рублей, для ИП – от 200 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, законопроектом предусматривается ответственность за отказ организации, проводящей мероприятие, возместить полную стоимость билета в случае отмены, замены или переноса мероприятия по их инициативе, за это предлагается ввести штраф для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для ИП - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

В октябре профильный комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект с учетом последующей доработки ко второму чтению.