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РИА Новости

Госдума поддержала проект о штрафах за спекуляции с билетами на мероприятия

15:34 12.11.2019 (обновлено: 15:54 12.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации.
Законопроектом, в частности, предлагается установить административную ответственность за реализацию билетов не уполномоченным лицом, по цене, превышающей стоимость, указанной на билете, а также билетов, содержащих исправления. В качестве меры административной ответственности законопроектом предлагается установить штраф для граждан - от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 400 тысяч рублей, для ИП – от 200 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
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Кроме того, законопроектом предусматривается ответственность за отказ организации, проводящей мероприятие, возместить полную стоимость билета в случае отмены, замены или переноса мероприятия по их инициативе, за это предлагается ввести штраф для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для ИП - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.
В октябре профильный комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект с учетом последующей доработки ко второму чтению.
Как рассказал глава комитета Павел Крашенинников, ко второму чтению некоторые предлагаемые законопроектом санкции необходимо скорректировать, поскольку размеры штрафов несоразмерны последствиям указанных правонарушений. Парламентарий отметил, что штрафы за спекуляцию билетами должны быть ниже тех, что применялись во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Также, по его словам, нуждается в уточнении ответственность граждан за реализацию билетов по цене, превышающей указанную на билете, поскольку выявление таких правонарушений и привлечение к ответственности виновных лиц представляется весьма затруднительным.
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КультураПавел КрашенинниковГосдума РФРоссияОбщество
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