Следователи выясняют обстоятельства изъятия у жительницы Казани двух внучек

"Следственными органами… по результатам личного приема жительницы города Казани, сообщившей об изъятии у нее органами опеки двух малолетних внучек, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

У опекуна изъяли детей, когда она обратилась к чиновникам за помощью

У опекуна изъяли детей, когда она обратилась к чиновникам за помощью

Согласно заявлению пенсионерки, ранее ее дочь была лишена родительских прав. После этого женщина обратилась в органы опеки, чтобы оформить опекунство над внучками, однако получила отказ. Со слов пенсионерки, отказ был мотивирован наличием у нее долгов за услуги ЖКХ.