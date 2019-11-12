Следователи выясняют обстоятельства изъятия у жительницы Казани двух внучек

"Следственными органами… по результатам личного приема жительницы города Казани, сообщившей об изъятии у нее органами опеки двух малолетних внучек, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению пенсионерки, ранее ее дочь была лишена родительских прав. После этого женщина обратилась в органы опеки, чтобы оформить опекунство над внучками, однако получила отказ. Со слов пенсионерки, отказ был мотивирован наличием у нее долгов за услуги ЖКХ.
В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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