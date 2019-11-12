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РИА Новости

Следователи выясняют обстоятельства изъятия у жительницы Казани двух внучек

15:32 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства изъятия у пожилой жительницы Казани двух малолетних внучек, над которыми ей не дали оформить опекунство, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Следственными органами… по результатам личного приема жительницы города Казани, сообщившей об изъятии у нее органами опеки двух малолетних внучек, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Согласно заявлению пенсионерки, ранее ее дочь была лишена родительских прав. После этого женщина обратилась в органы опеки, чтобы оформить опекунство над внучками, однако получила отказ. Со слов пенсионерки, отказ был мотивирован наличием у нее долгов за услуги ЖКХ.
В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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