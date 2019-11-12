Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности

МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Материнская и младенческая смертность в Материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно за 10 лет, следует из доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Согласно докладу, сегодня в стране работают более 1,2 тысячи ангионеврологических и кардиологических сосудистых центров, 1,5 тысячи травмацентров, что позволило снизить с 2008 года смертность от инсультов и комбинированных травм более чем в 2 раза, а от инфарктов миокарда – на 18%.

"Созданы 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40% соответственно за 10 лет, до одних из низких в мире показателей", - говорится в докладе, размещённой на сайте министерства.

В докладе также отмечается особое внимание, которое в России уделяют развитию комплексной профилактики. Это позволило за 10 лет снизить заболеваемость туберкулёзом в 2 раза, а смертность – в 3 раза. Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях выросла до 57%.