Эксперт поддержал законопроект об интернет-трансляциях телеканалов

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Институт развития интернета поддерживает законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов, заявил директор организации Сергей Петров.

"Создание единой системы легального распространения телеканалов первого и второго мультиплекса в сети Интернет позволит получить игрокам рынка доступ к контенту первого и второго мультиплексов на прозрачных условиях и с гарантией качества, ограничит возможности пиратских телетрансляций и незаконных рекламных врезок за счет введения ответственности в случаях нарушения условий распространения телеканалов", – отметил эксперт.

Кроме того, по словам Петрова, благодаря созданию такой системы увеличится аудитория телеканалов в связи с интенсивным ростом популярности просмотра видеоконтента на десктопных и мобильных устройствах (по данным Mediascope), улучшится качество, стабильность и безопасность цифрового вещания первого и второго мультиплексов, а также повысится эффективность таргетирования телевизионной рекламы.