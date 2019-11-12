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РИА Новости

Эксперт поддержал законопроект об интернет-трансляциях телеканалов

15:05 12.11.2019 (обновлено: 15:08 12.11.2019)
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© РИА Новости / Артём КоренюкЧеловек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 12 ноя РИА Новости. Институт развития интернета поддерживает законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов, заявил директор организации Сергей Петров.
"Создание единой системы легального распространения телеканалов первого и второго мультиплекса в сети Интернет позволит получить игрокам рынка доступ к контенту первого и второго мультиплексов на прозрачных условиях и с гарантией качества, ограничит возможности пиратских телетрансляций и незаконных рекламных врезок за счет введения ответственности в случаях нарушения условий распространения телеканалов", – отметил эксперт.
Кроме того, по словам Петрова, благодаря созданию такой системы увеличится аудитория телеканалов в связи с интенсивным ростом популярности просмотра видеоконтента на десктопных и мобильных устройствах (по данным Mediascope), улучшится качество, стабильность и безопасность цифрового вещания первого и второго мультиплексов, а также повысится эффективность таргетирования телевизионной рекламы.
Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов. Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным и его первым замом Сергеем Боярским.
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Леонид ЛевинМоскваОбщество
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