Аграрии в Алтайском крае получат более 50 млн рублей субсидий в 2020 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В 2020 году фермеры в Алтайском крае получат более 50 миллионов рублей на развитие сельской кооперации в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается на официальном сайте региона.
Проект стартовал в 2019 году, 15 фермеров уже получили поддержу на реализацию агростартапов на сумму 52 миллиона рублей. Аграрии объединились в два кооператива (обязательное условие программы – прим. ред), которые работают на территории Волчихинского и Немецкого национальных районов. Выделенные средства рассчитаны на пополнение поголовья скота, а также на приобретение техники и оборудования.
Реализация национального проекта рассчитана на шесть лет, и за этот период в регионе на его исполнение направят более 500 миллионов рублей.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 год. Его цель – расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Ожидается, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, возрастет до 25 миллионов человек.