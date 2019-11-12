Аграрии в Алтайском крае получат более 50 млн рублей субсидий в 2020 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В 2020 году фермеры в Алтайском крае получат более 50 миллионов рублей на развитие сельской кооперации в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается на официальном сайте региона.

Проект стартовал в 2019 году, 15 фермеров уже получили поддержу на реализацию агростартапов на сумму 52 миллиона рублей. Аграрии объединились в два кооператива (обязательное условие программы – прим. ред), которые работают на территории Волчихинского и Немецкого национальных районов. Выделенные средства рассчитаны на пополнение поголовья скота, а также на приобретение техники и оборудования.

Реализация национального проекта рассчитана на шесть лет, и за этот период в регионе на его исполнение направят более 500 миллионов рублей.