Сотрудниц российских заповедников "вооружили" юбками от "Калашникова"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудницы российских заповедников получат возможность выходить на работу в юбках, разработанных концерном "Калашников", впервые занявшегося женской одеждой, рассказал журналистам директор "Группы 99" (входит в концерн) Борис Саленко.
Журналистам во вторник в парке "Патриот" была представлена форменная одежда работников природных территорий, которой Минприроды намерено обеспечить своих служащих в следующем году.
"Это нашего производства, то, что мы, собственно, разработали. Все эти вещи отвечают передовым мировым тенденциям, обеспечивают комфорт и эффективность. Есть вещи, которые являются унисексом, но есть и различия. Мы до этого, кстати, никогда не делали женские вещи. Вот сделали первую юбку в своей истории", - сообщил Саленко.
"Я не готов назвать точную сумму, все зависит от решения, когда решат закупать. Но примерно по розничным ценам это 150 тысяч рублей: это и парадная, и зимняя, и летняя", - пояснил он.
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