Сотрудниц российских заповедников "вооружили" юбками от "Калашникова"

"Это нашего производства, то, что мы, собственно, разработали. Все эти вещи отвечают передовым мировым тенденциям, обеспечивают комфорт и эффективность. Есть вещи, которые являются унисексом, но есть и различия. Мы до этого, кстати, никогда не делали женские вещи. Вот сделали первую юбку в своей истории", - сообщил Саленко.