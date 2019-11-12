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РИА Новости

Сотрудниц российских заповедников "вооружили" юбками от "Калашникова"

15:01 12.11.2019 (обновлено: 15:57 12.11.2019)
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© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Официальная форма, разработанная концерном "Калашников" для работников природных территорий
Официальная форма, разработанная концерном Калашников для работников природных территорий
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотрудницы российских заповедников получат возможность выходить на работу в юбках, разработанных концерном "Калашников", впервые занявшегося женской одеждой, рассказал журналистам директор "Группы 99" (входит в концерн) Борис Саленко.
Журналистам во вторник в парке "Патриот" была представлена форменная одежда работников природных территорий, которой Минприроды намерено обеспечить своих служащих в следующем году.
"Это нашего производства, то, что мы, собственно, разработали. Все эти вещи отвечают передовым мировым тенденциям, обеспечивают комфорт и эффективность. Есть вещи, которые являются унисексом, но есть и различия. Мы до этого, кстати, никогда не делали женские вещи. Вот сделали первую юбку в своей истории", - сообщил Саленко.
"Я не готов назвать точную сумму, все зависит от решения, когда решат закупать. Но примерно по розничным ценам это 150 тысяч рублей: это и парадная, и зимняя, и летняя", - пояснил он.
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ПатриотМинистерство природных ресурсов и экологии РФМоскваОбщество
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