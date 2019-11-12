В Минприроды рассказали о новом вооружении рейнджеров в заповедниках

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инспекторы в заповедниках получат в ближайшее время новое оружие - карабин "Сайга" и травматический пистолет МР, сообщил журналистам начальник отдела соблюдения природоохранного законодательства на особых охраняемых природных территориях Минприроды РФ Ростислав Исаев.
"Инспектор может взять в рейд то оружие, которое необходимо. Гладкоствольное, короткоствольное нарезное оружие. При необходимости инспектор может получить служебное оружие, все варианты есть... Есть оперативные группы, они вооружаются в специальном порядке, и есть инспекторы, которые повседневно выполняют задачи, для них спектр вооружения меньше... Автомат "Сайга" и пистолет МР будут на вооружении у оперативной группы", - сказал Исаев в парке "Патриот".
Как уточнил чиновник, численность оперативной группы инспекторов заповедников составляет 889 человек, а общая численность инспекторов - 4 тысячи.
Он отметил, что оперативная группа выезжает в рейды и принимает участие в задержании браконьеров. До последнего времени оружие в распоряжении рейнджеров было старым и уступало вооружения браконьеров.
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