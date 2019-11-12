В Минприроды рассказали о новом вооружении рейнджеров в заповедниках

"Инспектор может взять в рейд то оружие, которое необходимо. Гладкоствольное, короткоствольное нарезное оружие. При необходимости инспектор может получить служебное оружие, все варианты есть... Есть оперативные группы, они вооружаются в специальном порядке, и есть инспекторы, которые повседневно выполняют задачи, для них спектр вооружения меньше... Автомат "Сайга" и пистолет МР будут на вооружении у оперативной группы", - сказал Исаев в парке "Патриот".