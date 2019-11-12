Дипломат: Трамп запретил комментировать инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе, рассказал Кристофер Андерсон, экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, на слушаниях в конгрессе. Стенограмму его выступления опубликовало National Public Radio.
"Пока мои коллеги из Госдепартамента оперативно подготовили заявление с осуждением России из-за обострения ситуации, чиновники высокого ранга из Белого дома его заблокировали", — заявил Андресон.
21 декабря 2018, 15:59АкцентыУкраинскому депутату море по колено. Тем более — Керченский проливЖелающие повторить провокацию в Керченском проливе решили подстраховаться: пригласить с собой наблюдателей. Может, думают, что нарушение границы под их присмотром уже не нарушение, а так — прогулка или экскурсия.
Он отметил, что проинформировал об этом Волкера.
Андерсон предположил, что Белый дом планировал получить больше информации из-за неоднозначности ситуации. При этом он подчеркнул, что в отличие от президента госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США в ООН Никки Хейли все же выступили с заявлениями об инциденте в Керченском проливе.
В конце октября палата представителей американского конгресса официально запустила процедуру импичмента президента. Поводом для этого стали сообщения СМИ о том, что Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына его политического противника Джо Байдена, а в противном случае грозил Киеву задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.
4 октября 2018, 04:30На Украине заявили о готовности с боем прорваться через Керченский пролив
Инцидент в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. В результате корабли задержали, на борту оказались 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже против них возбудили уголовное дело о нарушении государственной границы.
В сентябре этого года украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.