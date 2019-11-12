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РИА Новости

Суд отказался выводить прокурора из процесса по делу Серебренникова

14:37 12.11.2019
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© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов
Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник отказался отвести прокурора из процесса режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении из бюджета 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Поводом для отвода стало оглашение документов, составленных на немецком языке (они касаются берлинской квартиры Серебренникова). Адвокат Ксения Карпинская отметила, что доказательствами по делу могут быть только документы, написанные на языке, понятном всем участникам процесса или официально переведенные.
"Я вижу явную заинтересованность в исходе дела, он тенденциозно представляет доказательства. Прокурор заинтересован в том, чтобы был постановлен не справедливый, а обвинительный приговор", - негодовала адвокат.
Судья с ее позицией не согласилась и постановила "отклонить заявление об отводе государственного обвинителя".
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление.
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу Седьмой студии. 17 июня 2019
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С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер, по его словам, не украл деньги, а сэкономил их для государства.
По версии же следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Единственная из всех фигурантов дела признала свою вину и заключила сделку со следствием бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. На заседании суда она заявила, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".
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Дело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийЮрий ИтинНина МасляеваСедьмая студияМоскваРоссияПроисшествия
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