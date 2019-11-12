Медведев отметил необходимость повышения эффективности РЖД

НОВОСИБИРСК-БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжать работу над повышением эффективности деятельности "Российских железных дорог".
"Правительство в целом сохраняет основные механизмы поддержки компании, параметры индексации тарифов на перевозку грузов определены в соответствии с долгосрочной моделью тарифообразования по известной формуле... Это отражено и в наших прогнозах социально-экономического развития. Но тем не менее, работа над эффективностью деятельности компании, структурой доходов и расходов, дополнительным источником для инвестиций должна быть продолжена. В конечном счете, это лучше просто позволит компании выполнить те задачи, которые на нее возложены", - заявил Медведев на совещании, которое проходит в поезде, следующем по маршруту Новосибирск-Барнаул.
Он добавил, что правительством многое было сделано в плане повышения качества услуг российских железных дорог, для проведения гибкой тарифной политики и окупаемости перевозок.
"Можно докладывать, а кто не докладывает, может по сложившейся традиции пить чай. Сморю, у меня чай другого цвета. Подстаканники одинаковые. У меня зеленый, а у всех черный... Ладно, будьте здоровы. На улице прохладно", - сказал премьер.