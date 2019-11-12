Медведев отметил необходимость повышения эффективности РЖД

"Правительство в целом сохраняет основные механизмы поддержки компании, параметры индексации тарифов на перевозку грузов определены в соответствии с долгосрочной моделью тарифообразования по известной формуле... Это отражено и в наших прогнозах социально-экономического развития. Но тем не менее, работа над эффективностью деятельности компании, структурой доходов и расходов, дополнительным источником для инвестиций должна быть продолжена. В конечном счете, это лучше просто позволит компании выполнить те задачи, которые на нее возложены", - заявил Медведев на совещании, которое проходит в поезде, следующем по маршруту Новосибирск-Барнаул.