Сокращенных чиновников в Удмуртии трудоустроят, заявил Бречалов

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Удмуртские чиновники, сокращенные в рамках административной реформы, будут трудоустроены, для этого есть рабочая группа, заявил журналистам глава республики Александр Бречалов.
Ранее власти Удмуртии заявляли, что в рамка административной реформы сократят заместителей министров, и вместо 5-6 помощников оставят по 2-3 человека.
"Делаем эффективную конструкцию управления, это естественный процесс. Невозможно сделать это за месяц или даже за год. Это уже вторая административная реформа, касающаяся администрации главы и правительства. Сокращения неизбежны, потому что мы увидели значительное количество пересечений функций чиновников. Но и не очень сильно эффективно некоторые наши подразделения работали. Для того, чтобы больше централизовать и повысить ответственность, у нас будут сокращены заместители руководителей администрации и управления", - сказал Бречалов журналистам, приведя в пример управление образования города Ижевска, на балансе которого 200 школ и 400 бухгалтеров.
Он отметил, что "инновации в системе управления влекут использование меньшего объема человекочасов".
По его словам, в регионе огромное количество вакансий, также необходимы трудовые ресурсы в проекты по развитию региона.
"У нас несколько инвестиционных проектов, по каждому проекту стоит вопрос трудовых ресурсов. Это очень серьезная тема. Проблем с трудоустройством сокращенных не будет, есть специальная рабочая группа, которая до этого работала с предприятиями, она будет помогать людей трудоустраивать", - заявил Бречалов.