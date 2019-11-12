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Удмуртская Республика
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РИА Новости

Сокращенных чиновников в Удмуртии трудоустроят, заявил Бречалов

14:34 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Удмуртские чиновники, сокращенные в рамках административной реформы, будут трудоустроены, для этого есть рабочая группа, заявил журналистам глава республики Александр Бречалов.
Ранее власти Удмуртии заявляли, что в рамка административной реформы сократят заместителей министров, и вместо 5-6 помощников оставят по 2-3 человека.
"Делаем эффективную конструкцию управления, это естественный процесс. Невозможно сделать это за месяц или даже за год. Это уже вторая административная реформа, касающаяся администрации главы и правительства. Сокращения неизбежны, потому что мы увидели значительное количество пересечений функций чиновников. Но и не очень сильно эффективно некоторые наши подразделения работали. Для того, чтобы больше централизовать и повысить ответственность, у нас будут сокращены заместители руководителей администрации и управления", - сказал Бречалов журналистам, приведя в пример управление образования города Ижевска, на балансе которого 200 школ и 400 бухгалтеров.
Он отметил, что "инновации в системе управления влекут использование меньшего объема человекочасов".
По его словам, в регионе огромное количество вакансий, также необходимы трудовые ресурсы в проекты по развитию региона.
Ижевск
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"У нас несколько инвестиционных проектов, по каждому проекту стоит вопрос трудовых ресурсов. Это очень серьезная тема. Проблем с трудоустройством сокращенных не будет, есть специальная рабочая группа, которая до этого работала с предприятиями, она будет помогать людей трудоустраивать", - заявил Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловОбщество
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