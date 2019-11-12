Сокращенных чиновников в Удмуртии трудоустроят, заявил Бречалов

"Делаем эффективную конструкцию управления, это естественный процесс. Невозможно сделать это за месяц или даже за год. Это уже вторая административная реформа, касающаяся администрации главы и правительства. Сокращения неизбежны, потому что мы увидели значительное количество пересечений функций чиновников. Но и не очень сильно эффективно некоторые наши подразделения работали. Для того, чтобы больше централизовать и повысить ответственность, у нас будут сокращены заместители руководителей администрации и управления", - сказал Бречалов журналистам, приведя в пример управление образования города Ижевска, на балансе которого 200 школ и 400 бухгалтеров.