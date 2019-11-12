Запасов угля для котельных в ЕАО хватит на месяц, заявили власти

ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Более 9,3 тысячи тонн угла поступило для котельных в Более 9,3 тысячи тонн угла поступило для котельных в Еврейской автономной области , этого будет достаточно для обеспечения нормативного запаса угля на котельных, сообщает правительство региона во вторник.

"На котельные региона поступила дополнительная партия угля из Красноярска. В область прибыло 130 вагонов с твердым топливом общим объемом более 9300 тонн. Этого будет достаточно для обеспечения нормативного запаса угля на котельных ЕАО", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, запасов угля хватит на месяц. Решается вопрос о новых поставках топлива.

В октябре президент России Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению необходимыми запасами топлива Еврейской автономной области. В сентябре правительство Еврейской АО сообщало, что в трех районах региона был введен режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива и неготовности котельных муниципалитетов к началу отопительного сезона. Проблемы, по данным властей ЕАО, возникли в 16 населенных пунктах, где проживают 10% населения региона.