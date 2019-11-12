Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за 9 месяцев выросла на 22%

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль "Юнипро", приходящаяся на акционеров компании, по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,679 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

EBITDA компании за отчетный период составила 21,5 миллиарда рублей, показав рост на 12%. Выручка компании выросла на 8% в годовом выражении, до 59,2 миллиарда рублей. Базовая чистая прибыль в январе-сентябре текущего года составила 14 миллиардов рублей (+20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

При этом компания подтвердила прогноз по EBITDA на 2019 год - 28-30 миллиардов рублей.

Как отмечает компания, в третьем квартале 2019 года выработка электроэнергии снизилась под влиянием следующих факторов: проведение инспекций блоков ПГУ Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС; снижение загрузки энергоблоков Березовской ГРЭС в связи с пиковыми нагрузками гидрогенерации ОЭС Сибири.