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РИА Новости

Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за 9 месяцев выросла на 22%

14:21 12.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль "Юнипро", приходящаяся на акционеров компании, по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,679 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
EBITDA компании за отчетный период составила 21,5 миллиарда рублей, показав рост на 12%. Выручка компании выросла на 8% в годовом выражении, до 59,2 миллиарда рублей. Базовая чистая прибыль в январе-сентябре текущего года составила 14 миллиардов рублей (+20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).
При этом компания подтвердила прогноз по EBITDA на 2019 год - 28-30 миллиардов рублей.
Как отмечает компания, в третьем квартале 2019 года выработка электроэнергии снизилась под влиянием следующих факторов: проведение инспекций блоков ПГУ Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС; снижение загрузки энергоблоков Березовской ГРЭС в связи с пиковыми нагрузками гидрогенерации ОЭС Сибири.
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"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.
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