Госдума во втором чтении приняла проект об уничтожении дронов-нарушителей

Законопроект, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции принял решение о его доработке.

После голосования по законопроекту Хинштейн добавил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) также может получить право сбивать беспилотники-нарушители, такую поправку к соответствующему законопроекту могут предложить в течение недели.

"Коллеги, мы, комитет, не исключаем возможности возврата законопроекта к процедуре второго чтения, потому что пять субъектов мы наделяем этими полномочиями (сбивать беспилотники), но сейчас с аналогичной инициативой вышла Федеральная служба исполнения наказаний: вы знаете, что произошла смена руководства, и новое руководство ФСИН крайне заинтересовано в наведении порядка в своей системе, поэтому сейчас мы ведем консультации. Если мы успеем как-то определиться с представителями нашего комитета в течение недели подготовить соответствующую поправку, мы предложим ее Государственной думе", - заявил Хинштейн в ходе пленарного заседания ГД.