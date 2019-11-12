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РИА Новости

Госдума во втором чтении приняла проект об уничтожении дронов-нарушителей

14:14 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители.
Законопроект, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции принял решение о его доработке.
На заседании 24 октября профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал подготовленные ко второму чтению поправки, в соответствии с которыми порядок принятия решения о пресечении нахождения дрона в воздушном пространстве, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на пресечение полетов беспилотников, будет определяться руководителем соответствующего органа (ФСБ, СВР, ФСО, МВД, Росгвардии).
Глава комитета Василий Пискарев отмечал, что предложенные поправки не содержат новых запретов или ограничений на использование беспилотников, главная цель законопроекта - решить правовые вопросы таким образом, чтобы использование БПЛА стало максимально безопасным.
Как пояснил журналистам один из авторов инициативы депутат Александр Хинштейн, поправки концептуально не изменили законопроект.
После голосования по законопроекту Хинштейн добавил, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) также может получить право сбивать беспилотники-нарушители, такую поправку к соответствующему законопроекту могут предложить в течение недели.
"Коллеги, мы, комитет, не исключаем возможности возврата законопроекта к процедуре второго чтения, потому что пять субъектов мы наделяем этими полномочиями (сбивать беспилотники), но сейчас с аналогичной инициативой вышла Федеральная служба исполнения наказаний: вы знаете, что произошла смена руководства, и новое руководство ФСИН крайне заинтересовано в наведении порядка в своей системе, поэтому сейчас мы ведем консультации. Если мы успеем как-то определиться с представителями нашего комитета в течение недели подготовить соответствующую поправку, мы предложим ее Государственной думе", - заявил Хинштейн в ходе пленарного заседания ГД.
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Василий ПискаревСлужба внешней разведки РФФедеральная служба исполнения наказаний РФАлександр ХинштейнМоскваОбщество
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