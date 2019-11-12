В Мексиканском заливе пираты напали на итальянское судно

Пираты на двух катерах поднялись на борт и открыли огонь по экипажу. Его члены подверглись ограблению.

В момент нападения на борту морского вспомогательного судна, зафрахтованного в Равенне, находилось 35 человек, включая сотрудника мексиканского торгового флота. Он сообщил о случившемся местным властям. Они выделили итальянскому судну военный корабль и сопроводили его в ближайший порт, где раненые сошли на берег для оказания помощи.