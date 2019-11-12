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РИА Новости

В Мексиканском заливе пираты напали на итальянское судно

14:06 12.11.2019 (обновлено: 14:07 12.11.2019)
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© AFP 2019 / Vincenzo PintoСолдат итальянского флота во время патрулирования территории
Солдат итальянского флота во время патрулирования территории
© AFP 2019 / Vincenzo Pinto
Солдат итальянского флота во время патрулирования территории. Архивное фото
РИМ, 12 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Двое моряков получили ранения в результате нападения группы из 7-8 вооруженных людей на итальянское судно в Мексиканском заливе, передает итальянское информагентство Adnkronos.
Пираты на двух катерах поднялись на борт и открыли огонь по экипажу. Его члены подверглись ограблению.
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В момент нападения на борту морского вспомогательного судна, зафрахтованного в Равенне, находилось 35 человек, включая сотрудника мексиканского торгового флота. Он сообщил о случившемся местным властям. Они выделили итальянскому судну военный корабль и сопроводили его в ближайший порт, где раненые сошли на берег для оказания помощи.
Один из пострадавших получил удар тупым предметом по голове, второй – пулевое ранение в колено.
Как сообщили агентству источники в МИД Италии, за произошедшим следят кризисный центр ведомства и посольство Италии в Мехико.
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Мексиканский заливМИД ИталииИталияВ мире
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