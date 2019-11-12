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РИА Новости

Начался третий сезон конкурса "Мой первый бизнес"

14:02 12.11.2019 (обновлено: 16:07 12.11.2019)
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© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"Конкурс "Мой первый бизнес". Архивное фото
Конкурс Мой первый бизнес. Архивное фото
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. На платформе TikTok в рамках третьего сезона международного конкурса для школьников "Мой первый бизнес" запущена промостраница, где участники смогут представить свою бизнес-идею или существующий проект, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
"В одном из заданий дополнительного блока "Навыки предпринимательства" (нововведение третьего сезона конкурса "Мой первый бизнес") необходимо создать описание проекта, презентовать его с помощью короткого видео и выложить в TikTok с хештегом #делайбизнес", – говорится в сообщении.
Регистрация на третий сезон конкурса продлится до 6 декабря этого года, а итоги онлайн-этапа и его победители будут определены 10 декабря.
Как отмечают организаторы, лучшие участники конкурса получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP, заработают дополнительные баллы для поступления в вузы и продолжат взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации своих проектов. Те, кто сможет выиграть грант от партнера конкурса – "Фонда содействия инновациям", примут участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников и будут презентовать свои проекты на крупных фестивалях.
Цель международного конкурса "Мой первый бизнес" – развитие молодежного предпринимательства. Проект включает в себя обучающую программу для школьников от 11 до 18 лет. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом.
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