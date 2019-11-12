Начался третий сезон конкурса "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. На платформе TikTok в рамках третьего сезона международного конкурса для школьников "Мой первый бизнес" запущена промостраница, где участники смогут представить свою бизнес-идею или существующий проект, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

"В одном из заданий дополнительного блока "Навыки предпринимательства" (нововведение третьего сезона конкурса "Мой первый бизнес") необходимо создать описание проекта, презентовать его с помощью короткого видео и выложить в TikTok с хештегом #делайбизнес", – говорится в сообщении.

Регистрация на третий сезон конкурса продлится до 6 декабря этого года, а итоги онлайн-этапа и его победители будут определены 10 декабря.

Как отмечают организаторы, лучшие участники конкурса получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP, заработают дополнительные баллы для поступления в вузы и продолжат взаимодействие с наставниками после завершения конкурса для реализации своих проектов. Те, кто сможет выиграть грант от партнера конкурса – "Фонда содействия инновациям", примут участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников и будут презентовать свои проекты на крупных фестивалях.