В МИД России поддержали попытки премьера Ливана сформировать правительство

"Касательно Ливана, мы поддерживаем попытки Харири установить правительство, насколько я понимаю, его идея состоит в том, чтобы сделать это правительство полностью технократичным. Мне кажется, это нереалистично в Ливане", - сказал Лавров, выступая на втором Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.