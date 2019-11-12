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РИА Новости

В МИД России поддержали попытки премьера Ливана сформировать правительство

13:55 12.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Москва поддерживает попытки премьер-министра Ливана Саада Харири сформировать правительство, но идея технократичного кабинета министров нереалистична, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Касательно Ливана, мы поддерживаем попытки Харири установить правительство, насколько я понимаю, его идея состоит в том, чтобы сделать это правительство полностью технократичным. Мне кажется, это нереалистично в Ливане", - сказал Лавров, выступая на втором Парижском форуме мира, который проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
Премьер Ливана Саад Харири 29 октября объявил о своей отставке на фоне массовых антиправительственных демонстраций по всей стране, которые начались 17 октября. Тогда были закрыты банки, госучреждения, школы и университеты. Президент Ливана 30 октября потребовал от бывшего кабмина во главе с Харири продолжить исполнять свои обязанности до назначения премьера временного правительства.
После отставки правительства народные массы не утихли и продолжили мирные демонстрации с требованием сформировать правительство на новых условиях и провести экономические реформы, соблюдающие права населения в первую очередь в банковском секторе. Харири по-прежнему считает, что в стране нужно сформировать правительство технократов.
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Саад ХаририСергей ЛавровМИД РФРоссияЛиванВ мире
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