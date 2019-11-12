В Татарстане откроют девять центров амбулаторной онкологической помощи

КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Открытие девяти центров амбулаторной онкологической помощи, которые обеспечат своевременную диагностику онкологических заболеваний, планируется в Открытие девяти центров амбулаторной онкологической помощи, которые обеспечат своевременную диагностику онкологических заболеваний, планируется в Татарстане в ближайшие годы, сообщила пресс-служба парламента республики со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Владимира Жаворонкова.

"В Набережных Челнах началось строительство полноценного онкологического диспансера, где будут представлены все виды диагностики и терапии, включая хирургию, лучевую и химиотерапию. В Альметьевске состоится открытие радиологического центра. Кроме того, в ближайшие годы планируется открытие девяти центров амбулаторной онкологической помощи в восьми муниципальных образованиях республики", - говорится в сообщении по итогам заседания парламентского комитета по социальной политике с участием замминистра.

Отмечается, что в новых центрах амбулаторной онкопомощи будет обеспечена своевременность и комфортабельность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.

Жаворонков обратил внимание, что в республике темпы заболеваемости онкологией увеличиваются: за последние 11 лет прирост составил 39%. Такие показатели, по информации замминистра, в первую очередь, связаны с высоким качеством выявления заболеваний. В 2018 году количество впервые выявленных случаев составило более 16 тысяч. "Сегодня каждый 35-й житель республики состоит на учете, тогда как по итогам 2015 года – каждый 42-й… Среди причин – увеличение продолжительности жизни населения, совершенствование диагностической базы в Татарстане", – отметил он, добавив, что в настоящее время в регистре значатся 115 тысяч пациентов с диагнозом "рак".

Замминистра здравоохранения подчеркнул, что за последние годы стали более доступными методики лечения, благодаря которым удалось значительно увеличить продолжительность жизни онкобольных, а также увеличить долю пациентов, у которых злокачественные образования выявляются на ранних стадиях. По итогам 2018 года 16% злокачественных образований были выявлены при диспансеризации, 79,6% из которых – на ранней стадии. Выявление на ранней стадии на 85-95% обеспечивает вероятность полного излечения.

"Очевидно, что если "первичка" будет максимально укомплектована оборудованием, то и пациенты будут диагностированы на более ранних стадиях", – отметил Жаворонков.