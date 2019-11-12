МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дни Удмуртской республики открылись в Госдуме, на выставочных стендах размещена информация об инвестиционном потенциале региона и праздничных мероприятиях.

"Стенды почти с исчерпывающей информацией... Во-первых, я горжусь, что работаю в регионе, где много уникальных предпринимателей, где великие и большие традиции, в первую очередь, оружейного дела", - сказал на открытии глава Удмуртии Александр Бречалов.

На выставке можно познакомиться с историями успеха местных компаний, праздниками, данными по машиностроению, а также узнать 10 причин, почему нужно приехать в Удмуртию.

По словам дочери оружейника Михаила Калашникова Елены, часть экспозиции посвящена памяти ее отца и его коллегам.