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РИА Новости

Дни Удмуртской республики открылись в Госдуме

13:44 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дни Удмуртской республики открылись в Госдуме, на выставочных стендах размещена информация об инвестиционном потенциале региона и праздничных мероприятиях.

"Стенды почти с исчерпывающей информацией... Во-первых, я горжусь, что работаю в регионе, где много уникальных предпринимателей, где великие и большие традиции, в первую очередь, оружейного дела", - сказал на открытии глава Удмуртии Александр Бречалов.

На выставке можно познакомиться с историями успеха местных компаний, праздниками, данными по машиностроению, а также узнать 10 причин, почему нужно приехать в Удмуртию.
По словам дочери оружейника Михаила Калашникова Елены, часть экспозиции посвящена памяти ее отца и его коллегам.
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В минувшие выходные в Удмуртии прошли мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. В частности, в Ижевске в Михаило-Архангельском кафедральном соборе прошло торжественное богослужение. К бюсту конструктора в сквере у Вечного огня были возложены цветы. Кроме того, состоялось открытие здания Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова после ремонта. К этому событию была приурочена и церемония открытия постоянной экспозиции "Калашников. Траектория судьбы".
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