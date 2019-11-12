МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дни Удмуртской республики открылись в Госдуме, на выставочных стендах размещена информация об инвестиционном потенциале региона и праздничных мероприятиях.
"Стенды почти с исчерпывающей информацией... Во-первых, я горжусь, что работаю в регионе, где много уникальных предпринимателей, где великие и большие традиции, в первую очередь, оружейного дела", - сказал на открытии глава Удмуртии Александр Бречалов.
На выставке можно познакомиться с историями успеха местных компаний, праздниками, данными по машиностроению, а также узнать 10 причин, почему нужно приехать в Удмуртию.
По словам дочери оружейника Михаила Калашникова Елены, часть экспозиции посвящена памяти ее отца и его коллегам.
В минувшие выходные в Удмуртии прошли мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. В частности, в Ижевске в Михаило-Архангельском кафедральном соборе прошло торжественное богослужение. К бюсту конструктора в сквере у Вечного огня были возложены цветы. Кроме того, состоялось открытие здания Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова после ремонта. К этому событию была приурочена и церемония открытия постоянной экспозиции "Калашников. Траектория судьбы".