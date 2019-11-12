Стало известно, когда выйдет новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фильм "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла выйдет зимой 2021 года. Права на создание картины получила студия Paramount, сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что Брэд Питт и Эмма Стоун ведут переговоры об участии в этом проекте. Стоун может сыграть актрису Клару Боу, а Питт — вымышленного персонажа, который так и не сможет принять новые технологии.
В ленте покажут Голливуд конца 1920-х годов, когда кинематографисты перешли от немого кино к звуковому.
Также известно, что картина выйдет с рейтингом R, который присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.