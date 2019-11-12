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РИА Новости

Стало известно, когда выйдет новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда"

15:37 12.11.2019
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© Black Label Media (2016)Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"
Кадр из фильма Ла-Ла Ленд
© Black Label Media (2016)
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фильм "Вавилон" режиссера "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла выйдет зимой 2021 года. Права на создание картины получила студия Paramount, сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что Брэд Питт и Эмма Стоун ведут переговоры об участии в этом проекте. Стоун может сыграть актрису Клару Боу, а Питт — вымышленного персонажа, который так и не сможет принять новые технологии.
В ленте покажут Голливуд конца 1920-х годов, когда кинематографисты перешли от немого кино к звуковому.
Также известно, что картина выйдет с рейтингом R, который присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.
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