Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T13:36Z
https://ria.ru/20191112/1560844551.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/140427/39/1404273954_0:180:961:720_1036x0_80_0_0_69e40ffb45fb12809a8984f4613a3620.jpg
РИА Новости

Заседания трех из четырех подгрупп по Донбассу проходят в Минске

13:36 12.11.2019
127
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Заседания трех из четырех подгрупп контактной группы по Донбассу проходят в Минске, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Во вторник в столице Белоруссии также запланировано заседание контактной группы по Донбассу.
"Из четырех рабочих групп в Минске проходят заседания в трех", - сказал Мирошник. Он уточнил, что планово не проводится заседание в гуманитарной рабочей группе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
10:41
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
001000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Так художник представил себе взаимодействия электронов внутри сверхпроводящего графена
Сибирские ученые создали композитный материал для гибкой электроники
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Спецпредставитель ОБСЕ примет участие во встрече по Донбассу по видеосвязи
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на торжественном открытии бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко. 31 августа 2019
Власти ДНР планируют присвоить ряду объектов имена героев республики
Петровское, Донбасс
В Кремле оценили процесс разведения сторон в Петровском и Золотом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Евросоюз считает вотум недоверия кабмину Молдавии "тревожным сигналом"
Бюллетень на избирательном участке
Опрос показал, сколько россиян готовы голосовать на выборах ради изменений
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Россия готова помочь Египту в укреплении обороноспособности
Автобус перевернулся в районе села Дубовая балка в самопровозглашенной Луганской народной республике. 12 ноября 2019
В ЛНР автобус перевернулся из-за отказа тормозов, восемь человек пострадали
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
В ДНР заявили об установке силовиками мин в районе разведения
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Силовики минируют территории у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Городская дума и Администрация Барнаула
В Барнауле устранили аварию на трубопроводе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель оценила вероятность одобрения сделки по Brexit в Лондоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
18:15В США студент получил ответ на письмо в бутылке, брошенной в океан
18:13Аудиторы отметили успех природоохранных мер Nord Stream 2
18:13Блогер Синица будет отбывать наказание в Костромской области
18:07В Твери локализовали пожар в одном из зданий Морозовских казарм
Лента новостейМолния