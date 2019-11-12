Заседания трех из четырех подгрупп по Донбассу проходят в Минске

"Из четырех рабочих групп в Минске проходят заседания в трех", - сказал Мирошник. Он уточнил, что планово не проводится заседание в гуманитарной рабочей группе.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.