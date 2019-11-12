Макрон заявил, что мир переживает кризис международной системы

ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе международной системы.
"Мы проходим, я думаю, беспрецедентный кризис нашей международной системы", - сказал Макрон на открытии Второго форума мира в Парижа.
По его словам, он связан с абсолютно новыми вызовами. "Существует внутренний кризис нашей системы... У нас есть кризис мировой политической и экономической системы", - отметил он.
Французский лидер подчеркнул, что система, образованная после Второй мировой войны, была эффективна на протяжении 70 лет.
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"Но последние годы показали, что появились новые неравенства, иногда в наших сообществах, они раздробили современное сообщество, образовав кризис наших демократий и сомнение во всех западных демократиях. Это возродило одностороннюю политику иногда у тех, кто были гарантом этой международной системы. И сейчас, если я могу так сказать, мы имеем внутренний кризис системы. В экономическом и политическом плане эта система в кризисе", - добавил он.
Второй парижский Форум мира начал свою работу во вторник, в нем примут участие около 30 глав государств и правительств. Форум проходит в Большом зале парка Ла-Виллет в Париже. На церемонии открытия ранее выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-председатель КНР Ван Цишань, президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Антуан Чисекеди.