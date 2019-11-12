Макрон заявил, что мир переживает кризис международной системы

По его словам, он связан с абсолютно новыми вызовами. "Существует внутренний кризис нашей системы... У нас есть кризис мировой политической и экономической системы", - отметил он.

"Но последние годы показали, что появились новые неравенства, иногда в наших сообществах, они раздробили современное сообщество, образовав кризис наших демократий и сомнение во всех западных демократиях. Это возродило одностороннюю политику иногда у тех, кто были гарантом этой международной системы. И сейчас, если я могу так сказать, мы имеем внутренний кризис системы. В экономическом и политическом плане эта система в кризисе", - добавил он.