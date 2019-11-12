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РИА Новости

В Новокузнецке учащегося колледжа будут судить за убийство подростка

13:21 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Девятнадцатилетний студент колледжа в Новокузнецке пойдет под суд за убийство на улице другого 17-летнего учащегося, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по Кузбассу.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Новокузнецка", - говорится в сообщении. Молодого человека обвиняют в убийстве, незаконном хранении боеприпасов, незаконной переделке и ремонте огнестрельного оружия.
По данным следствия, 24 апреля текущего года на одной из улиц Орджоникидзевского района Новокузнецка было обнаружено тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, по которым проследили путь следования потерпевшего и определили, с какой стороны и в какой момент мог появиться преступник. Подозреваемого удалось задержать в течение суток, им оказался учащийся того же колледжа, в котором обучался и потерпевший.
"В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый через интернет-магазин приобрел два пистолета, предназначенных для стрельбы холостыми патронами, а затем переделал оружие под стрельбу боевыми, при этом изготовил патроны сам. Позже следователю он пояснил, что на улицу вышел с оружием, так как в этот момент испытывал необъяснимую злость, а выстрелил в потерпевшего, потому что тот оказался в шаговой доступности от него", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции в суде
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В управлении отметили, что в рамках расследования уголовного дела подозреваемому провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям и не понимал общественную опасность содеянного.
"Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера", - добавили в СК.
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Следственный комитет РФНовокузнецкПроисшествия
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