Медведев перераспределил субсидии по регионам на рождение третьего ребенка

Для улучшения демографии нужен "взрыв сознания"? В России четвертый год к ряду – растущий демографический спад. К таким выводам пришла Счетная палата. Это ставит под сомнение выполнение первого пункта майского указа Владимира Путина, связанного с устойчивым ростом населения.