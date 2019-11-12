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РИА Новости

Медведев перераспределил субсидии по регионам на рождение третьего ребенка

13:21 12.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым перераспределил субсидии на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сообщалось, что на заседании правительства было рассмотрено сокращение объема финансирования в 17 субъектах РФ на 755,4 миллиона рублей. Отмечается, что эти средства перераспределяются на увеличение субсидий 21 другому субъекту РФ в связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты.
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Среди регионов, которым были увеличены субсидии, значатся Челябинская область (объем финансирования увеличен на 179 миллионов рублей), Свердловская область (на 133,8 миллиона рублей), а также Иркутская область (на 125,7 миллиона рублей), Башкирия (на 91,3 миллиона рублей).
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что ему поступило большое количество обращений от многодетных семей из Иркутской области, которые на протяжении нескольких месяцев не получают пособия на третьего и последующего детей до трех лет. Причем пособия, по его словам, семьи не получают и на тех детей, кому не исполнилось полутора лет. Таким образом, депутат попросил Минтруд РФ решить проблему с невыплатой пособий для детей из Иркутской области.
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Александр ЯкубовскийДмитрий МедведевМинистерство труда и социальной защиты РФГосдума РФРоссияЭкономика
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