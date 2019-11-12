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РИА Новости

Матвиенко оценила участие российского бизнеса в благотворительных проектах

13:18 12.11.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский бизнес все активнее участвует в благотворительных проектах, за последние три года вклад компаний на эти цели увеличился на 13%, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По данным экспертов, "56% глобальных компаний за последние три года увеличили затраты на этом направлении, расходы крупных отечественных предприятий на благотворительность за этот период возросли на 13%", рассказала Матвиенко во вторник на встрече с женщинами-лидерами корпоративной благотворительности.
По ее мнению, эти данные говорят о возросшей социальной ответственности российского бизнеса, культуре бизнеса.
Спикер напомнила, что сейчас в России работают более 20 корпоративных благотворительных фондов, более 150 компаний системно занимаются социальными проектами.
По словам Матвиенко, сейчас на общественное обсуждение предложен проект концепции благотворительной деятельности до 2025 года. Она предложила участникам встречи высказать свои пожелания, которые могли бы помочь развитию благотворительности в России. "Государство заинтересовано в развитии корпоративных программ социальной направленности", - сказала законодатель.
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Вместе с тем, спикер СФ выразила сожаление в связи с тем, что бизнес не очень охотно участвует в реализации национальных проектов. "Государство заинтересовано в участии бизнеса в реализации национальных проектов, государственно-частном партнерстве. Но приходится констатировать, что бизнес не идет в национальные проекты. Давайте обсудим, в чем тут может быть проблема", - предложила парламентарий.
По ее мнению, бизнес, в частности, мог бы участвовать в проектах по ликвидации ветхого жилья.
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Валентина МатвиенкоРоссияОбщество
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