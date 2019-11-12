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Война в Сирии
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании

13:06 12.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 850 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны во вторник.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 859 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 655 человек", - говорится в бюллетене.
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Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулся один беженец.
Отмечается, что за сутки восстановлено четыре жилых дома, хлебопекарня и водонасосная станция. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще 2,3 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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