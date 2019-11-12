В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 859 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 655 человек", - говорится в бюллетене.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулся один беженец.
Отмечается, что за сутки восстановлено четыре жилых дома, хлебопекарня и водонасосная станция. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще 2,3 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.