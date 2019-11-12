Blackpink первыми из K-pop-групп набрали миллиард просмотров на YouTube

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Южнокорейская группа Blackpink стала первой из K-pop, которая набрала миллиард просмотров на YouTube. Таким успешным стал их клип на песню DDU-DU DDU-DU.

Исполнительницам из этого коллектива удалось обогнать даже BTS, у которых больше всего просмотров на YouTube набрал клип на песню Fake Love — 672 миллиона.

Blackpink также стали лауреатами в трех номинациях People's Choice Awards: "Любимый видеоклип", "Любимая группа" и "Лучший концертный тур".