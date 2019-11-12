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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
2019-11-12T13:05Z
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РИА Новости

Северная Осетия привлекла около 900 млн рублей по программе развития СКФО

13:05 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВид города Владикавказа
Вид города Владикавказа
© РИА Новости / Александр Поляков
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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноя – РИА Новости. На реализацию пяти инвестиционных проектов в Северной Осетии в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" из федерального бюджета привлечено около 900 миллионов рублей, созданы 285 новых рабочих мест, сообщил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Битаров принял участие в совещании руководителей субъектов СКФО под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва, посвященном реализации госпрограммы развития округа.
Глава республики сообщил, что в рамках госпрограммы конкурсный отбор в 2017-2018 годах прошли пять инвестпроектов в различных отраслях экономики. В их числе – строительство туркомплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье, создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна, создание производства колбасной и пельменной продукции, строительство машинно-технологической станции в Ирафском районе, а также закладка интенсивного сада на 122 гектарах и строительство фруктохранилища на 5 тысяч тонн.
В настоящее время, отметил он, межведомственная рабочая группа по отбору инвестпроектов для оказания господдержки, рассмотрела еще 4 предложения от Северной Осетии: от ООО "Фундук Алании", ООО "Колос-2019", ООО "Грин" и ООО "Объединенная строительная компания 21 век".
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Битаров также высказал предложение о снижении суммы минимального объема финансирования инвестпроектов, которая на сегодняшний день равна 50 миллионам рублей. По мнению главы Северной Осетии, это позволило бы реализовать ряд перспективных проектов меньшей стоимости, направленных на развитие АПК в горных районах республики. В частности, речь идет о создании небольших предприятий по переработке молока с частных подворий.
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Республика Северная Осетия - АланияЭкономика
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