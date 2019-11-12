Северная Осетия привлекла около 900 млн рублей по программе развития СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноя – РИА Новости. На реализацию пяти инвестиционных проектов в На реализацию пяти инвестиционных проектов в Северной Осетии в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" из федерального бюджета привлечено около 900 миллионов рублей, созданы 285 новых рабочих мест, сообщил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Битаров принял участие в совещании руководителей субъектов СКФО под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва, посвященном реализации госпрограммы развития округа.

Глава республики сообщил, что в рамках госпрограммы конкурсный отбор в 2017-2018 годах прошли пять инвестпроектов в различных отраслях экономики. В их числе – строительство туркомплекса с гостиницей на 50 номеров в Куртатинском ущелье, создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна, создание производства колбасной и пельменной продукции, строительство машинно-технологической станции в Ирафском районе, а также закладка интенсивного сада на 122 гектарах и строительство фруктохранилища на 5 тысяч тонн.

В настоящее время, отметил он, межведомственная рабочая группа по отбору инвестпроектов для оказания господдержки, рассмотрела еще 4 предложения от Северной Осетии: от ООО "Фундук Алании", ООО "Колос-2019", ООО "Грин" и ООО "Объединенная строительная компания 21 век".