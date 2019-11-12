На Урале прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Исеть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами акватории реки Исеть вблизи деревни Черноскутова, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура по сообщению СМИ о возможном загрязнении нефтепродуктами акватории реки Исеть в непосредственной близости от деревни Черноскутова и села Новоисетское Каменского городского округа организовала проверку", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалисты лаборатории отберут пробы воды для проверки превышения предельной концентрации вредных веществ.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.