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РИА Новости

На Урале прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Исеть

13:03 12.11.2019 (обновлено: 13:15 12.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Денис Башин / Река Исеть в Свердловской области
Река Исеть в Свердловской области
CC BY-SA 4.0 / Денис Башин /
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет информацию о загрязнении нефтепродуктами акватории реки Исеть вблизи деревни Черноскутова, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура по сообщению СМИ о возможном загрязнении нефтепродуктами акватории реки Исеть в непосредственной близости от деревни Черноскутова и села Новоисетское Каменского городского округа организовала проверку", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалисты лаборатории отберут пробы воды для проверки превышения предельной концентрации вредных веществ.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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РосприроднадзорСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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