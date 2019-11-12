На Урале прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Исеть

"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура по сообщению СМИ о возможном загрязнении нефтепродуктами акватории реки Исеть в непосредственной близости от деревни Черноскутова и села Новоисетское Каменского городского округа организовала проверку", - говорится в сообщении.